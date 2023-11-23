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Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів

Учора на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів
Фото: скрин відео

Протягом минулої доби, 22 листопада, російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб, 20 танків, 33 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 5 466 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,
  • артилерійських систем – 7 802 (+33) од,
  • РСЗВ – 902 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 591 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2). 

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Нагадаємо, учора авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

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