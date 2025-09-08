На Харківщині внаслідок вибуху гранати постраждали двоє дітей

На Куп'янщині внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати, травми рук та голови отримали двоє дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху постраждали двоє хлопчиків 2013 року народження, вони отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий.