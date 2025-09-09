“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Латвія виділить на ініціативу PURL 5 млн євро

З них 3 млн виділено з бюджету Міноборони, а ще 2 млн – з бюджету МЗС.

Латвія виділить на ініціативу PURL 5 млн євро
Ілюстративне фото

Уряд Латвії підтримав виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США щодо підтримки України PURL.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

Згідно з рішенням уряду, внесок Латвії у 2025 році становитиме 5 млн євро. З них 3 млн виділено з бюджету Міністерства оборони, а ще 2 млн – з бюджету Міністерства закордонних справ.

“Необхідно продовжувати підтримувати Україну всіма можливими засобами та засобами, адже це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, а також досягти перемоги в боротьбі з державою-агресором Росією”, - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

В свою чергу, міністр закордонних справ країни Байба Браже наголосила, що фінансування Латвією закупівлі американської зброї на підтримку української є чітким сигналом рішучості НАТО та союзників забезпечити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі. 

  • 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що фонд програми НАТО PURL, з коштів якого Україна купує зброю у США, вже поповнено на понад 2 млрд доларів.

  • PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".

  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.

  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.

  • До програми долучилися вже десяток європейських країн-партнерів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies