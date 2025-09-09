Латвія виділить на ініціативу PURL 5 млн євро

Уряд Латвії підтримав виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США щодо підтримки України PURL.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.
Згідно з рішенням уряду, внесок Латвії у 2025 році становитиме 5 млн євро. З них 3 млн виділено з бюджету Міністерства оборони, а ще 2 млн – з бюджету Міністерства закордонних справ.
“Необхідно продовжувати підтримувати Україну всіма можливими засобами та засобами, адже це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, а також досягти перемоги в боротьбі з державою-агресором Росією”, - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
В свою чергу, міністр закордонних справ країни Байба Браже наголосила, що фінансування Латвією закупівлі американської зброї на підтримку української є чітким сигналом рішучості НАТО та союзників забезпечити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі.
- 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що фонд програми НАТО PURL, з коштів якого Україна купує зброю у США, вже поповнено на понад 2 млрд доларів.
PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
До програми долучилися вже десяток європейських країн-партнерів.