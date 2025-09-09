Латвія виділить на ініціативу PURL 5 млн євро

З них 3 млн виділено з бюджету Міноборони, а ще 2 млн – з бюджету МЗС.

Уряд Латвії підтримав виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США щодо підтримки України PURL.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

Згідно з рішенням уряду, внесок Латвії у 2025 році становитиме 5 млн євро. З них 3 млн виділено з бюджету Міністерства оборони, а ще 2 млн – з бюджету Міністерства закордонних справ.

“Необхідно продовжувати підтримувати Україну всіма можливими засобами та засобами, адже це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, а також досягти перемоги в боротьбі з державою-агресором Росією”, - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

В свою чергу, міністр закордонних справ країни Байба Браже наголосила, що фінансування Латвією закупівлі американської зброї на підтримку української є чітким сигналом рішучості НАТО та союзників забезпечити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі.