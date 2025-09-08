Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Данська рада у справах біженців надала допомогу Міноборони для розмінування

Допомога призначена для доукомплектування чотирьох груп контролю якості розмінування.

Розмінування земель Харківщини
Фото: ДСНС

Данська рада у справах біженців надала Міністерству оборони матеріально-технічну допомогу. Вона призначена для доукомплектування чотирьох груп контролю якості розмінування.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Квадрокоптери та інше обладнання фахівці оборонного відомства використовуватимуть для контролю якості розмінування на територіях, звільнених від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни”, - повідомили в Міноборони.

Допомогу передали у рамках проєкту “Комплексна гуманітарна протимінна діяльність для підтримки раннього відновлення в Україні 2023-2026 рр.”.

Представники Міноборони та Данської ради у справах біженців обговорили також проведення для фахівців міністерства навчальних курсів з контролю якості розмінування відповідно до вимог Міжнародних та українських стандартів. У програмі будуть заплановані практичні заняття з використання безпілотних авіаційних комплексів і штучного інтелекту.
