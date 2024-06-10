У Чернівецькій області оголосили карантин через африканську чуму свиней

У Чернівецькій обласні ввели карантин через африканську чуму. Напередодні на березі річки Прут знайшли рештки туші свійської свині. У лабораторії підтвердили наявність вірусу африканської чуми свиней, пише Суспільне.

Заступниця начальника Чернівецької обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован зазначила, що карантин оголосили у понад 20 населених пунктах області. Вірус виявили у тушах свиней, які знайшли на березі Прута у Чернівцях.

Фото: Суспільне.Чернівці

У трьохкілометровій зоні від місця, де виявили африканську чуму, умови карантину будуть суворішими. У населених пунктах проведуть облік усього свинопоголів'я, проведуть забій свиней із ознаками захворювання, а їхні туші спалять. Також буде заборонено вивозити їх за межі зони карантину, продавати та виставляти на виставках чи ярмарках.

У десятикілометровій зоні будуть обліковувати поголів'я свиней, проводити роз'яснювальну роботу, а також заборонять торгівлю свинями та свинним м'ясом з населених пунктів.

У прокуратурі повідомили, що розпочали розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Досудове розслідування проводять слідчі поліції.