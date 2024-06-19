Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області

Російська армія скинула з дрона вибухівку на житловий будинок у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Є постраждалий.
Про це повідомляє глава військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок. 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні", — повідомив він.
Унаслідок вибуху пошкоджено сам житловий будинок та розташовані поруч господарські споруди.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 33 обстріли із різних видів озброєння.