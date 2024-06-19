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Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області

Власник будинку зазнав осколкових поранень.

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області
Фото: ОК "Північ"

Російська армія скинула з дрона вибухівку на житловий будинок у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Є постраждалий.

Про це повідомляє глава військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок. 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні", — повідомив він.  

Унаслідок вибуху пошкоджено сам житловий будинок та розташовані поруч господарські споруди.

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