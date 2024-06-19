Уночі Росія атакувала об'єкт оператора системи енергопередачі

Уночі Росія атакувала безпілотником об'єкт оператора системи енергопередачі. Є пошкодження супутнього обладнання.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона додала, що ситуація в енергосистемі змінюється щогодини.
"Кожного дня балансуємо, складаємо графіки споживання, покриття цього споживання", – сказала заступниця міністра.
Однак все буде залежати від наступних атак.
Міненерго працює над удосконаленням графіків відключень і намагається не лише збільшити генерацію, а й справедливо розподілити ту генерацію, яка є.
- Росія відновила прицільні удари по українській енергетиці наприкінці зими. Станом на зараз ворог знищив половину спроможностей генерації – понад 9 гігават.