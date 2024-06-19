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Уночі Росія атакувала об'єкт оператора системи енергопередачі

Пошкоджено супутнє обладнання,

Уночі Росія атакувала об'єкт оператора системи енергопередачі
заступниця міністра енергетики Світлана Гричнук
Фото: скріншот

Уночі Росія атакувала безпілотником об'єкт оператора системи енергопередачі. Є пошкодження супутнього обладнання. 

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона додала, що ситуація в енергосистемі змінюється щогодини.

"Кожного дня балансуємо, складаємо графіки споживання, покриття цього споживання", – сказала заступниця міністра.

Однак все буде залежати від наступних атак. 

Міненерго працює над удосконаленням графіків відключень і намагається не лише збільшити генерацію, а й справедливо розподілити ту генерацію, яка є.

  • Росія відновила прицільні удари по українській енергетиці наприкінці зими. Станом на зараз ворог знищив половину спроможностей генерації – понад 9 гігават.
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