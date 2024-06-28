"Укренерго" отримало нове високовольтне обладнання для відновлення енергосистеми України

НЕК "Укренерго" заявило, що отримало нове високовольтне обладнання від Energy Community, яке допоможе у відновленні енергосистеми України після масованих російських ударів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що шунтуючі реактори для підстанцій "Укренерго" вартістю 4,4 млн євро сьогодні директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський передав голові правління НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому, у присутності заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. З початку повномасштабної війни Energy Community надало "Укренерго" допомогу на суму 34,2 млн євро. За ці кошти було придбано високовольтне обладнання, включаючи високовольтні трансформатори, акумуляторні батареї та спеціальну автомобільну техніку. Шунтуючі реактори – критично важливі для регулювання напруги у високовольтній мережі, що є одним з ключових завдань для забезпечення стабільної роботи енергосистеми після масованих російських атак. "Ми щиро вдячні Energy Community за підтримку та співробітництво. Завдяки Ukraine Energy Support Fund, яким управляє Energy Community, нам вдається швидко відновлювати високовльтні об'єкти після обстрілів, здійснених росією, а також готуватися до наступного опалювального сезону", — заявив Володимир Кудрицький.