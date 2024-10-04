У Львові досі госпіталізовані четверо постраждалих внаслідок російського удару 4 вересня

Через місяць після найбільшого обстрілу Львова росіянами у лікарні досі залишаються 4 постраждалих, інформує міський голова Андрій Садовий.
Двоє людей є у стані середньої важкості, ще двоє ‒ поки у важкому.
Станом на сьогодні:
53 сім’ї отримують компенсацію за оренду житла.102 сім’ї отримали виплати за пошкоджені вікна, двері та затоплення.
Благодійна організація GEM вже встановила 119 вікон, ще 254 ‒ в роботі.
Відновлено 12 будинків, роботи тривають на інших. 35 організацій допомагають у відбудові, загальна сума підтримки становить близько 100 млн грн.
- 4 вересня Росія вбила 8 львів’ян. Раніше було відомо про 7 жертв, а кілька днів тому у реанімації помер 69-річний чоловік, який впродовж 29 днів був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
- Російські ракети пошкодили 189 будинків у двох районах міста, серед яких 19 ‒ пам’ятки архітектури.