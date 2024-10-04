У Львові досі госпіталізовані четверо постраждалих внаслідок російського удару 4 вересня

Двоє людей є у стані середньої важкості, ще двоє ‒ поки у важкому.

Через місяць після найбільшого обстрілу Львова росіянами у лікарні досі залишаються 4 постраждалих, інформує міський голова Андрій Садовий.

Двоє людей є у стані середньої важкості, ще двоє ‒ поки у важкому.

Станом на сьогодні:

53 сім’ї отримують компенсацію за оренду житла.102 сім’ї отримали виплати за пошкоджені вікна, двері та затоплення.

Благодійна організація GEM вже встановила 119 вікон, ще 254 ‒ в роботі.

Відновлено 12 будинків, роботи тривають на інших. 35 організацій допомагають у відбудові, загальна сума підтримки становить близько 100 млн грн.

Фото: t.me/andriysadovyi

Фото: https://t.me/andriysadovyi