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У Львові досі госпіталізовані четверо постраждалих внаслідок російського удару 4 вересня

Двоє людей є у стані середньої важкості, ще двоє ‒ поки у важкому.

У Львові досі госпіталізовані четверо постраждалих внаслідок російського удару 4 вересня
Фото: t.me/andriysadovyi

Через місяць після найбільшого обстрілу Львова росіянами у лікарні досі залишаються 4 постраждалих, інформує міський голова Андрій Садовий.

Двоє людей є у стані середньої важкості, ще двоє ‒ поки у важкому.

Станом на сьогодні:

53 сім’ї отримують компенсацію за оренду житла.102 сім’ї отримали виплати за пошкоджені вікна, двері та затоплення.

Благодійна організація GEM вже встановила 119 вікон, ще 254 ‒ в роботі.

Відновлено 12 будинків, роботи тривають на інших. 35 організацій допомагають у відбудові, загальна сума підтримки становить близько 100 млн грн.

Фото: t.me/andriysadovyi

Фото: https://t.me/andriysadovyi

  • 4 вересня Росія вбила 8 львів’ян. Раніше було відомо про 7 жертв, а кілька днів тому у реанімації помер 69-річний чоловік, який впродовж 29 днів був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
  • Російські ракети пошкодили 189 будинків у двох районах міста, серед яких 19 ‒ пам’ятки архітектури.
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