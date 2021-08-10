За добу в Україні зафіксували 781 новий випадок ковіду, 24 пацієнти померли

За минулу добу, 9 серпня, в Україні зафіксований 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 37 дітей та 28 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 335 осіб, 24 пацієнти померли. Одужали – 1 390 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698, експрестестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 260 232 особи, одужало – 2 192 592. Від ускладнень захворювання померли 53 124 людини.

Всього було проведено 11 559 179 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

Нагадаємо, МОЗ має намір просити Кабмін продовжити карантин ще на 2 місяці - до кінця жовтня поточного року. Наразі адаптивний карантин діє до кінця серпня.