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У ЗСУ зафіксували 15-ту смерть від коронавірусу

Помер військовослужбовець зі Львова.

У ЗСУ зафіксували 15-ту смерть від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України зафіксовано 15 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це інформує Командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що військовослужбовець зі Львова 10 жовтня був госпіталізований. 13 жовтня ПЛР-тест показав позитивний результат. Після погіршення стану здоров’я хворий 19 жовтня був переведений до реанімаційного відділення.

"Незважаючи на вжиті заходи, 28.10.2020 стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - сказано в повідомленні.

За минулу добу в українській армії виявили ще 171 хворого коронавірусом. Всього хворіє 1 456 осіб, з них у закладах охорони здоров’я перебувають 55 осіб.

За час пандемії у ЗСУ від коронавірусної недуги одужали 3 932 особи, зараз на ізоляції перебуває 376 військовослужбовців.

Нагадаємо, про 14-ту смерть від коронавірусу в лавах ЗСУ повідомили 19 жовтня. Помер військовослужбовець з Київської області, який 29 вересня був госпіталізований з двобічною пневмонією.

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