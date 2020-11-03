Ексгравець збірної України очолив тульський "Арсенал"

Тульський "Арсенал" оголосив про призначення 46-річного українського фахівця Дмитра Парфьонова на посаду головного тренера.

Умови контракту не розголошуються.

На посаді наставника "канонірів" Парфьонов змінив російського фахівця Сергія Підпалого.

З 1996 по 2004 рік Парфьонов був гравцем національної збірної України, в лавах якої провів 18 поєдинків.

Як футболіст грав за "Чорноморець", "Дніпро", "Арсенал" (Київ), московські "Спартак" і "Динамо".

Тренерську кар'єру розпочав 2012 року в "Текстильнику" з Іванового. Згодом працював з "Тосно" і "Уралом".

Після 13 турів "Арсенал" займає таке саме місце в турнірній таблиці Російської прем'єр-ліги.