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Ексгравець збірної України очолив тульський "Арсенал"

Дмитро Парфьонов став новим наставником "канонірів".

Ексгравець збірної України очолив тульський "Арсенал"
Дмитро Парфьонов (праворуч)
Фото: ФК "Арсенал"

Тульський "Арсенал" оголосив про призначення 46-річного українського фахівця Дмитра Парфьонова на посаду головного тренера.

Умови контракту не розголошуються.

На посаді наставника "канонірів" Парфьонов змінив російського фахівця Сергія Підпалого.

З 1996 по 2004 рік Парфьонов був гравцем національної збірної України, в лавах якої провів 18 поєдинків.

Як футболіст грав за "Чорноморець", "Дніпро", "Арсенал" (Київ), московські "Спартак" і "Динамо".

Тренерську кар'єру розпочав 2012 року в "Текстильнику" з Іванового. Згодом працював з "Тосно" і "Уралом".

Після 13 турів "Арсенал" займає таке саме місце в турнірній таблиці Російської прем'єр-ліги.

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