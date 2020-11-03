Ексгравець збірної України очолив тульський "Арсенал"

Тульський "Арсенал" оголосив про призначення 46-річного українського фахівця Дмитра Парфьонова на посаду головного тренера.
Умови контракту не розголошуються.
На посаді наставника "канонірів" Парфьонов змінив російського фахівця Сергія Підпалого.
З 1996 по 2004 рік Парфьонов був гравцем національної збірної України, в лавах якої провів 18 поєдинків.
Як футболіст грав за "Чорноморець", "Дніпро", "Арсенал" (Київ), московські "Спартак" і "Динамо".
Тренерську кар'єру розпочав 2012 року в "Текстильнику" з Іванового. Згодом працював з "Тосно" і "Уралом".
Після 13 турів "Арсенал" займає таке саме місце в турнірній таблиці Російської прем'єр-ліги.