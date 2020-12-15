Пеле і Марадона визнані France Football найкращими атакувальними гравцями всіх часів

Їм опонували Зінедін Зідан, Альфредо Ді Стефано, Мішель Платіні, Сократіс, Боббі Чарльтон і Франческо Тотті.

Авторитетне французьке видання France Football визначило найкращих гравців атаки всіх часів.

Фото: francefootball.fr

"Король футболу", єдиний 3-разовий чемпіон світу Пеле і аргентинська легенда, чемпіон світу -1986 Дієго Марадона виграли своєрідний кастинг.

Фото: francefootball.fr

А конкурс був жорстким. Серед номінантів, зокрема, прізвища Зінедіна Зідана, Альфредо Ді Стефано, Мішеля Платіні, Сократіса, Боббі Чарльтона і Франческо Тотті.

Видання визначало переможця за допомогою голосування.

Раніше французьке видання визнало радянського голкіпера Льва Яшина найкращим воротарем усіх часів, а Франца Беккенбауера, Паоло Мальдіні та Кафу – найкращими захисниками всіх часів.