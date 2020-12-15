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Беккенбауера, Мальдіні і Кафу France Football визнав кращими захисниками всіх часів

Ballon d'Or Dream Team набуває обрисів.

Авторитетне французьке видання France Football визначило кращих захисників усіх часів.

Дворазового чемпіона світу 1994 і 2002 років у складі збірної Бразилії Кафу визнано найкращим правим захисником.

Кафу
Фото: EPA/UPG
Кафу

Найкращий центральний захисник за версією видання - чемпіон світу 1974 року в складі збірної ФРН Франц Беккенбауер.

Франц Беккенбауер
Фото: EPA/UPG
Франц Беккенбауер

Ексгравець "Мілана" і збірної Італії, бронзовий призер ЧС-1990 Паоло Мальдіні став найкращим лівим захисником усіх часів.

Паоло Мальдіні
Фото: EPA/UPG
Паоло Мальдіні

Видання визначало переможця за допомогою голосування.

Раніше французьке видання визнало радянського голкіпера Льва Яшина найкращим воротарем усіх часів.

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