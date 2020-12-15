Беккенбауера, Мальдіні і Кафу France Football визнав кращими захисниками всіх часів

Авторитетне французьке видання France Football визначило кращих захисників усіх часів.
Дворазового чемпіона світу 1994 і 2002 років у складі збірної Бразилії Кафу визнано найкращим правим захисником.
Найкращий центральний захисник за версією видання - чемпіон світу 1974 року в складі збірної ФРН Франц Беккенбауер.
Ексгравець "Мілана" і збірної Італії, бронзовий призер ЧС-1990 Паоло Мальдіні став найкращим лівим захисником усіх часів.
Видання визначало переможця за допомогою голосування.
Раніше французьке видання визнало радянського голкіпера Льва Яшина найкращим воротарем усіх часів.