Окупанти продовжують масововано обстрілювати Вовчанськ і Липці на Харківщині

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

У Вовчанську внаслідок обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.