Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти продовжують масововано обстрілювати Вовчанськ і Липці на Харківщині

Відомо про чотирьох постраждалих.

Окупанти продовжують масововано обстрілювати Вовчанськ і Липці на Харківщині
обстріли Вовчанська
Фото: Олег Синєгубов

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

У Вовчанську внаслідок обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.

  • З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. У місті лишається близько 500 людей, сказав керівник Вовчанської МВА Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
  • На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies