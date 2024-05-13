Окупанти продовжують масововано обстрілювати Вовчанськ і Липці на Харківщині

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомляють у Харківській ОВА.
У Вовчанську внаслідок обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.
- З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. У місті лишається близько 500 людей, сказав керівник Вовчанської МВА Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
- На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.