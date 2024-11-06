У Дагестані (Північно-Кавказький федеральний округ Росії) заявили про атаку безпілотників. У зв'язку з цим закрили аеропорт у столиці республіки Махачкалі, повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих.

Фото: скріншот карти Дагестан на карті

В місті Каспійськ повідомляли про вибухи. Місцева влада заявила, що принаймні деякі дрони збили.

За даними Astra, дрони намагалися атакувати головний пункт Каспійської флотилії ВМС Росії.

Флотилія била по Україні ракетами, а 177-ий полк морської піхоти брав участь у боях проти захисників у Запорізькій та Херсонській областях.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували в Каспійську порт.