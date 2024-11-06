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Трамп переміг у першому "хиткому" штаті – Північній Кароліні

Тепер він має 230 з 270 необхідних для перемоги голосів. 

Трамп переміг у першому "хиткому" штаті – Північній Кароліні
Фото: EPA/UPG

Республіканець Дональд Трамп переміг у першому з хитких штатів – Північній Кароліні, пише Wall Street Journal

Після підрахунку близько 90% голосів Трамп отримав у Північній Кароліні 50,8% проти 48,1% у демократи Камали Гарріс. З 1980 року Демократична партія виграла в цьому штаті лише один раз, коли у 2008 році Барак Обама став президентом.

Загалом Трамп випереджає Гарріс із показником 230 проти 172. Для перемоги потрібно 270 голосів вибірників.

Хиткими штатами є, зокрема, є Джорджія, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

Всі подробиці підрахунку голосів дивіться у матеріалі "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн". 

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