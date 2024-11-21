​У ЗСУ створили школу з підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів

На базі одного з навчальних центрів створена перша у Збройних Силах України школа підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Школа створена відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Наразі вже відбувається навчання майбутніх фахівців. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

Триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

"Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БпНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних Сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів БпНК", – наголосив начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський.