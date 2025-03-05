Двом росіянам оголосили про підозру за зґвалтування мирної жительки Донеччини

Під час окупації одного з населених пунктів Донецької області росіяни вдерлися в будинок потерпілої та викрали її.

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовим, які зґвалтували жінку під час окупації одного із сіл на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двох громадян рф - уродженців Хабаровського краю й Іркутської області викрито у вчиненні сексуального насильства під час тимчасової окупації села на Донеччині. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, військовослужбовці в/ч 74854 збройних сил РФ брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. У червні 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Донецької області 27 й 29-річні старший водій та водій-заправник вдерлися на подвір’я приватного будинку, в якому разом з чоловіком та дітьми мешкала місцева жителька.

Озброєні окупанти змусили жінку піти з ними до сусіднього домоволодіння. Проникнувши до порожньої оселі, вони, аби побороти опір потерпілої, вкололи їй невідому речовину.

У подальшому військові держави-агресора, застосовуючи фізичну силу та погрози щодо вбивства її дітей, по черзі зґвалтували постраждалу. При цьому старший з окупантів душив її руками. Після скоєння злочину сексуального характеру вони залишили місце злочину.