Цього року в Україну екстрадували 26 людей

2024 року до України було екстрадовано 75 осіб.

Минулого року кількість екстрадованих до України значно зросла. Крім того, рівень співпраці з міжнародними правоохоронними органами повертається до довоєнних показників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

В 2024 році до України було екстрадовано 75 осіб. Найбільше було екстрадовано з Польщі (44 людини), Німеччини (17 людей), Чехії та Румунії (по 3 людини).

За перші два місяці 2025 року екстрадовано вже 26 осіб, в свою чергу Україна передала іншим державам 36 осіб.

ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини. Його розшукували за вчинення низки злочинів. За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.