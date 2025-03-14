Служба безпеки затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року, повідомляє пресслужба СБУ.
Тоді окупанти разом із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) підірвали свого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії.
Унаслідок події фігурант та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.
Наразі затримано ще одну російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для «курʼєра».
За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.
Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей».
Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.
Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні.
Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП і ліквідували свого агента як «зайвого свідка».
У ході комплексних заходів контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження агентки, що виготовила вибуховий пристрій, і затримали її за адресою проживання.
Під час обшуків у неї вилучено складові до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.
Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.
Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot.
Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.
Раніше СБУ повідомляла, що мешканка Харкова заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ, внаслідок вибуху військовий отримав поранення. Ворог завербував 38-річну місцеву безробітну, звернувши увагу на її антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.