У результаті теракту на початку лютого загинув український військовослужбовець.

Служба безпеки затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року, повідомляє пресслужба СБУ.

Тоді окупанти разом із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) підірвали свого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії.

Унаслідок події фігурант та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Наразі затримано ще одну російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для «курʼєра».

За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей».

Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.

Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні.

Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП і ліквідували свого агента як «зайвого свідка».

У ході комплексних заходів контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження агентки, що виготовила вибуховий пристрій, і затримали її за адресою проживання.

Під час обшуків у неї вилучено складові до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.

Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot.

Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Раніше СБУ повідомляла, що мешканка Харкова заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ, внаслідок вибуху військовий отримав поранення. Ворог завербував 38-річну місцеву безробітну, звернувши увагу на її антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.