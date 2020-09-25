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Студенти Олімпійського коледжу зібралися на мітинг під Кабміном і вимагають відставки уряду

Їх також підтримують викладачі. 

Під Кабінетом міністрів на мітинг зібралися студенти і викладачі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного, біля якого вчора трапилися сутички.

Мітингарі вимагають відставки уряду, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Голова профспілкової організації праціників і студентів коледжу Дмитро Невсятипаска на своїй сторінці у Facebook повідомив, що станом на ранок 25 вересня у відділку поліції продовжували утримувати студента Єгора Батарона - майстра спорту, у якого завтра має відбутися відбіркове змагання на чемпіонат світу.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Як відомо, 6 вересня студенти коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). 

18 вересня 2020 МОН оголосив про рішення реорганізувати коледж та приєднати його до НУФВіС. Таким чином припиняються повноваження його директора О. Семенюшка. На вчора була анонсована зустріч Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з Семенюшком.

Між представниками цієї Комісії, студентами і викладачами відбулися сутички. Студенти також повідомили, що до них застосовували силу правоохоронці. Декілька осіб було госпіталізовано.

Нагадаємо, що заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у коментарі LB.ua зазначив, що усі викладачі та тренери зможуть продовжити працювати в коледжі, а студенти — навчатися, попри реорганізацію.

Заступник міністра наголосив, що коледж має перейти у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту за рішенням Кабінету міністрів, який є власником коледжу. Наказом МОН лише виконує розпорядження Кабміну. Вітренко також зазначив, що наразі усі заклади спеціалізованої загальної середньої освіти були приєднані до закладів вищої освіти, окрім Олімпійського коледжу.

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