Фото: Дмитрій Єршов

У Києві сталися сутички під Олімпійським коледжом ім. Івана Піддубного.

Студенти і викладачі намаглися потрапити у приміщення коледжу, однак їм завадили правоохоронці. Швидка медична допомога забрала тренера і двох студентів внаслідок сутичок з поліцією.

На сторінці коледжу в Facebook заявили, що на навчальний заклад нібито намагаються захопити. "Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Як повідомляє кореспондентка LB.ua, о 12 годині до Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного прибула Комісія з реорганізації, яку очолює ректор НУФВіС Євгеній Імас. Комісія мала зачитати Наказ МОН про реорганізацію закладу, який т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підписав 18 вересня. У цьому Наказі вказано, що НУФВіС є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Олімпійського коледжу.

"Будь-яке об’єднання чи приєднання закладів вищої освіти має відбуватися за погодженням трудового колективу, - пояснює викладач Олександер Башук. - Ми про наказ МОН дізналися з поста у фейсбуці. Сьогодні комісія приїхала зачитувати наказ, тобто фактично ліквідувати коледж та усіх звільнити. Їх пустили. Але Імас сказав, що слухати колектив не буде. Після цього почалася штовханина. Поліція стояла біля території коледжу з 10 ранку і вже була готова".

Фото: Дмитрій Єршов Викладач Олександер Башук

"Вони не хотіли слухати викладачів, перебивали. Хтось з комісії дав вказівку поліції розчистити територію, аби ректор (Імас, - LB.ua) міг вийти з кільця студентів та викладачів, - розповідає викладач Юрій Самсон. - У цей момент поліція почала діяти дуже грубо. Багато студентів отримали стусани та побої. Поліція їх не відпускала навіть тоді, коли студенти почали розходитися з епіцентру - когось намагалися затримати, когось повалили на землю".

За словами очевидців, поліція затримала директора коледжу Олексія Семенюшка. Також голову студентського самоврядування Катерину Жданович та заступника директора зі спортивної роботи Степана Захарківа забрала швидка.

Студенти Олімпійського коледжу оголосили страйк проти реорганізації закладу ще три тижні тому. Ростислав навчається на другому курсі відділення академічного веслування. Він проти приєднання до НУФВіС, адже переконаний, що умови, в яких наразі вчаться студенти коледжу будуть знищені.

"У нас в коледжі немає корупції, але є хороші викладачі, тренери, нормальні гуртожитки. Невідомо, що буде з нашими бюджетними місцями — нас можуть примусово перевести на контракт".

Ростислав був присутній під час сутичок і каже, що був у шоці, коли побачив, як діють силовики.

"Я був обурений тим, що ректор НУФВіС першим простягнув руки до голови профспілки коледжу, - пригадує Ростислав. - Потім його теж схопили і понесли до смітника, хотіли «люструвати». Нас заблокувала поліція. Одного зі студентів вдарили кийком по руці, іншому забризкали очі балончиком. Поліція затримала Олексія Івановича (директора коледжу, - LB.ua). Я запитав в одного з командирів, на якій підставі затримали директора коледжу і за декілька секунд почув від нього - рєбята, в’яжіть його. Але я зразу встиг відскочити".

Фото: Дмитрій Єршов Ростислав, студент

"Вони не дотримуються юридичних процедур і нам уже зрозуміло, що ніякої спортивної освіти тут не буде, - каже Юрій Самсон. - Мета ліквідації - отримання землі, споруд і прекрасної території на 16 гектарів біля станції метро Лісова".

Фото: Дмитрій Єршов Викладач Юрій Самсон

Фото: Дмитрій Єршов

Фото: facebook.com/Piddubnyicollege

Оновлено. За фактом подій на території коледжу відкрито кримінальне провадження за статею "хуліганство",повідомилаполіція Києва.

"Сьогодні о 12:31 надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. На місце події негайно виїхали додаткові екіпажі поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління.

Попередньо встановлено: під час роботи ліквідаційної комісії на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські, які на місці забезпечували громадський порядок, втрутилися в ситуацію та припинили протиправні дії. Внаслідок інциденту кілька осіб отримали тілесні ушкодження, в тому числі й правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до територіального управління поліціїзапрошені обидві сторони конфліктудля надання пояснень та об’єктивного встановлення причин інциденту.

Фото: Дмитрій Єршов

Фото: Дмитрій Єршов

Оновлено. Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у коментарі LB.ua зазначив, що усі викладачі та тренери зможуть продовжити працювати в коледжі, а студенти — навчатися, попри реорганізацію.

"Хочу наголосити, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється, — прокоментував Андрій Вітренко. — Вони як вчилися і працювали, так і буде надалі. У Наказі Міністерства освіти і науки не йдеться жодного слова про переведення студентів чи звільнення викладачів".

Заступник міністра наголосив, що коледж має перейти у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту за рішенням Кабінету міністрів, який є власником коледжу. Наказом МОН лише виконує розпорядження Кабміну. Вітренко також зазначив, що наразі усі заклади спеціалізованої загальної середньої освіти були приєднані до закладів вищої освіти, окрім Олімпійського коледжу.

"Так було, наприклад, з Івано-Франківським фаховим коледжом фізичного виховання, який також приєднали до НУФВіС. Ми зустрічалися з тренерами та викладачами Олімпійського коледжу, тоді був присутній і директор коледжу з Івано-Франківська. Він розповідав, що вони також боялися реорганізації, а потім стало зрозуміло, що це на краще".

Андрій Вітренко пояснює, що Олімпійський коледж стане відокремленим структурним підрозділом з власним бюджетом, рахунками, печаткою і фінансуватиметься на рівні національного університету.

"Таким чином ми створюємо освітній кластер. Дитина зможе отримати спершу середню освіту, потім спеціальну фахову, потім вищу і далі матиме можливість здобути науковий ступінь. А усі студенти, які навчаються зараз за бюджетний кошт, продовжуватимуть навчання за бюджетний кошт".

Нагадаємо, 6 вересня студенти коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

18 вересня 2020 МОН оголосив про рішення реорганізувати коледж та приєднати його до НУФВіС. Таким чином припиняються повноваження його директора О. Семенюшка. На сьогодні була анонсована зустріч Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з Семенюшком.