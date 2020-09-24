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Помер поранений на Донбасі морський піхотинець, за життя якого три місяці боролися лікарі

Костянтин Оверко був поранений снайпером 20 червня.

Помер поранений на Донбасі морський піхотинець, за життя якого три місяці боролися лікарі
Костянтин Оверко
Фото: Костянтин Оверко

У лікарні помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер на Донбасі.

Про це повідомляє Окремий батальйон морської піхоти у фейсбуці.

"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер в лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні війська 20 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Повідомлялося, що було поранено двох українських військових.

22 липня Тристороннью контактною групою було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. 

18 вересня стало відомо, що міністр оборони видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують. В Міноборони зазначили, що наказ про премії має додатково мотивувати бійців.

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