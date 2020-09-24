Помер поранений на Донбасі морський піхотинець, за життя якого три місяці боролися лікарі

У лікарні помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер на Донбасі.

Про це повідомляє Окремий батальйон морської піхоти у фейсбуці.

"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер в лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні війська 20 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Повідомлялося, що було поранено двох українських військових.

22 липня Тристороннью контактною групою було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

18 вересня стало відомо, що міністр оборони видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують. В Міноборони зазначили, що наказ про премії має додатково мотивувати бійців.