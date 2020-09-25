Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря та винороба

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря та винороба.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Закарпатської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський наголосив, що уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства.

"Сьогодні я підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря та винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі. Це символічний крок, який відзначає повагу до цієї професії. Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства. Ми часто говоримо про економічний націоналізм. Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звісно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалися італійському, іспанському, французькому, португальському", - сказав Зеленський, виступаючи на презентації Стратегії розвитку області.

Він також зазначив, що Закарпаття має дуже хороший потенціал для автомобільної промисловості, значні запаси мінеральних ресурсів, перспективи для креативної та інноваційної економіки, розвитку гірськолижної інфраструктури, виготовлення органічною продукції.

"Ми розуміємо всі переваги Закарпаття, розуміємо, чого не вистачає регіону і максимально допоможемо місцевій владі все це робити і зробити такий прекрасний край справді успішним", - підсумував президент.

Нагадаємо, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував заснувати день винороба і відзначати його 7 жовтня.

У 2018 році Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробників виноробної продукції.