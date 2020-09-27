У "Слузі народу" почали перевірку після заяви нардепа про торгівлю місцями на окрузі у Київській області

У партії "Слуга народу" вивчають інформацію про те, що всі місця в списку цієї політсили в окрузі №97 в Київській області нібито продані, про що у своєму відеозверненні у суботу заявив народний депутат від однойменної фракції Микола Галушко.

"Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки", – йдеться в офіційній заяві партії у фейсбук в неділю.

У політсилі також перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. За його даними, Галушко зустрічався з політичними опонентами "Слуги народу" в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір внести цих людей у список на місцеві вибори.

"Керівництво партії «Слуга Народу» довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Водночас вищі керівні органи і особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків – і вони ними неодмінно скористаються, якщо факти "продажу місць" підтвердяться", – наголосили у заяві.

Щодо намірів нардепа Галушка вийти з партії "Слуга народу" в політсилі зазначили: коли від нього надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у відповідному статутному порядку. Водночас про вихід Галушка з фракції "Слуга народу" в парламенті не йдеться.

26 вересня Галушко заявив, що виходить з партії. У відеозверненні до президента він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.

"...на місцевих виборах місця в списках від Партії "Слуга народу" були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії "Слуга народу" в моєму окрузі. У таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не будемо. Тому я, Галушко Микола Леонідович, офіційно заявляю про вихід з партії "Слуга народу", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Галушко виграв вибори депутата Верховної Ради в 97-му окрузі (центр – Бровари Київської області).