Кучеренко обговорив свою передвиборну програму з експертами

Київ на межі інфраструктурного колапсу: це стосується мостів, житлових будинків, теплових, водяних та електричних мереж, добудови метро на Троєщину і на Виноградар. Про це заявив кандидат в мери Києва від «Батьківщини» Олексій Кучеренко під час презентації своєї передвиборної програми з експертами, пропонуючи шляхи вирішення цих проблем.

Зокрема до обговорення запропонованих кроків долучилися: голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков, експерт в галузі транспорту та інвестицій Олександр Кава, начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, вчений-економіст та експерт з механізмів публічно-приватного партнерства Ірина Запатріна, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор Геннадій Рябцев, економічний експерт Володимир Панченко й інші фахівці.

Серед пріоритетів, котрі визначив для себе кандидат в мери від «Батьківщини», це - повний аудит міста, безпека та комфорт проживання, розв’язання транспортних проблем, покращення навколишнього середовища, модернізація та заміна застарілого житлового фонду, розвиток комунальної інфраструктури.

«Програма абсолютно реалістична. Вона відображає шляхи вирішення найболючіших проблем Києва. Всі про це говорять, але відмінність між кандидатами теоретиками і практиками в тому, що мало говорити, треба чітко розуміти план дій: з ким, і за рахунок яких управлінських рішень вирішити проблеми міста. В мене потужна команда. В мене є досвід на посаді міністра ЖКГ, коли ми забезпечували фінансування за рахунок Світового банку і за рахунок інвестиційних грошей. Нам треба тільки воля і бажання, а вони у нас є», – заявив політик.