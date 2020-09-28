Герасимов заявив про загрозу фальсифікації місцевих виборів

За його словами, вібувається адміністративний тиск на кандидатів та продаж місць у комісіях.

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов вважає, що чинна влада очікує програшного для себе результату на місцевих виборах 25 жовтня, тому готуються до масштабних фальсифікацій і намагається не допустити сильних опозиційних кандидатів. Про це він заявив під час Погоджувальної ради.

«Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана «правляча партія» стрімко втрачає рейтинг, в той час як команда «Європейської Солідарності» збільшує підтримку громадян», – констатував Герасимов.

«Очевидно, такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатись методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів та цілі партії, а на їхнє місце реєструвати «клонів», зокрема як в Умані. Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе», – зазначив Герасимов.

Також він заявив про адміністративний тиск на кандидатів та продаж місць у комісіях.

«На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова», – звертає увагу співголова «Європейської Солідарності».

«Ми закликаємо небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від «Європейської Солідарності», – зазначив Артур Герасимов.