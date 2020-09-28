​Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики

Із складу Нацради вивели колишнього главу САП Холодницького та колишнього в. о. голови Державної митної служби Муратова.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни в персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Так, у персональний склад Нацради був введений перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук (за погодженням) та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Із складу Нацради вивели колишнього главу САП Назара Холодницького та колишнього в. о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова.

Нацрада з питань антикорупційної політики займається підготовкою та поданням президенту пропозицій щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз протидії корупції, оцінює стан рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції.

В обов'язки Нацради також входить підготовка пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко створив антикорупційну Нацраду 14 жовтня 2014 року. У вересні 2015 року Нацраду очолив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв.

25 червня шостий президент Володимир Зеленський змінив склад Національної ради з антикорупційної політики. Її очолив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, а кількість членів значно зросла. До неї увійшли керівники правоохоронних та антикорупційних органів Назар Холодницький (САП), Роман Труба (ДБР), Артем Ситник (НАБУ), Ігор Купранець (поліція), Олена Танасевич (Вищий антикорупційний суд)

Також до Нацради потрапили представники громадянського суспільства, як-от Віталій Шабунін (голова "Центру протидії корупції"), Галина Янченко (голова "Антикорупційного штабу"), Анастасія Красносільська (колишня експертка ЦПК), Андрій Боровик (виконавчий директор "Transparency International Україна") , Лариса Денисенко (голова наглядової ради "Мережа правового розвитку"). Частина з них балотується до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу". Знайшлося місце в раді колишньому заступнику генпрокурора Віталію Касько (котрий після звільнення захищав компанію "Трейд Коммодіті", яку підозрюють у корупційному злочині) і нардепу Віктору Чумаку.

Зеленський також дозволив брати участь у роботі Нацради міжнародним спостерігачам Девіду Бернстайну зі Світового банку, Гарту Віллісу з USAID, Назару Грому з ПРООН, Андрію Кухаруку з OECD, Еке Ткашелашвілі з антикорупційної ініціативи ЄС, Лоуренсу Хелду із SACCI, Стефані Холмс із посольства США.

Пізніше Зеленьский також включив до складу Нацради голову Служби безпеки України Івана Баканова.

1 червня 2020 року Зеленський затвердив новий склад Нацради, підвищив її статус і очолив її. Тепер головою Нацради буде безпосередньо президент, а не профільний заступник Офісу президента, як раніше.