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Суд продовжив арешт підозрюваного у держзраді генерала Шайтанова до 25 листопада

До звинувачення також додали статтю про незаконне зберігання зброї.

Суд продовжив арешт підозрюваного у держзраді генерала Шайтанова до 25 листопада
Валерій Шайтанов
Фото: Вікторія Матола

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому заступнику командира Центру спеціальних операцій, генерал-майору Служби безпеки Валерію Шайтанову, підозрюваному в державній зраді.

Про це повідомив "Ґратам" один з його адвокатів Георгій Тігішвілі.

Як зазначив один з адвокатів Шайтанова Георгій Тігішвілі, рішення прийняв слідчий суддя Олена Мєлєшак.

Після засідання слідчий вручив Шайтанову змінену підозру (додана статтю про незаконне зберігання зброї, а саме - патронів до пістолета, які знайшли  під час обшуку.

За словами Тігішвілі, сьогодні суддя також задовольнила скаргу адвокатів і доручила уповноваженому слідчому Госбюро розслідувань провести перевірку заяви Шайтанова про тортури під час затримання його співробітниками СБУ. Медики військово-медичного управління СБУ виявили у нього після затримання закритий перелом хребців, контузію і забиті місця. У зв'язку з побиттям Шайтанова Госбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження 27 травня.

Адвокат Тігішвілі також повідомив, що 14 серпня СБУ закінчила досудове розслідування у справі, на даний момент підозрюваний і його захисники ознайомлюються з матеріалами.

Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки затримала колишнього заступника командира Центру спеціальних операцій, генерал-майора СБУ Шайтанова і оголосила йому про підозру у державній зраді і підготовці терактів (частина 1 статті 111, частина 2 статті 15, частина 2 статті 27, частина 3 статті 258 Кримінального кодексу). СБУ стверджує, що Шайтанов "перебував в агентурному зв'язку" із полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим.

За версією слідства, Шайтанов передавав в Росію інформацію про українськї спецслужби, планував теракти в Україні і підібрав виконавців з числа колишніх спецназівців. За це ФСБ нібито обіцяла йому 200 тисяч доларів США і російське громадянство.

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