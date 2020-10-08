Столтенберг нагадав Москві та Мінську про необхідність поважати суверенні права білорусів

Всі союзники в НАТО підтримують суверенітет і незалежність Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва і Мінськ мають поважати суверенне право білоруського народу визначати власне майбутнє.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

"Як Мінськ, так і Москва мають поважати право народу Білорусі визначати власне майбутнє шляхом інклюзивного політичного діалогу", - сказав Столтенберг.

За його словами, всі союзники в НАТО підтримують суверенітет і незалежність Білорусі.

Генсек НАТО також висловив жаль з приводу рішення білоруської влади обмежити дипломатичну присутність союзників по НАТО у Мінську, розцінивши його як безпідставне.

"Союзники є солідарними одне з одним, ми закликаємо Мінськ переглянути таке рішення", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, у серпні Столтенберг закликав владу Білорусі не виправдовувати насильство щодо протестувальників "загрозою НАТО". Очільник Північноатлантичного альянсу закликав провести в Білорусі вільні і чесні вибори.