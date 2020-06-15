21-летний украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, выступающий до конца сезона за одноклубников из Овьедо на правах аренды, блистательно отыграл матч 32-го тура Сегунды против "Понферрадины" (0:0).
Андрей несколько раз реально выручил свою команду. А на 74-й минуте вытащил мертвый мяч, летевший в дальнюю девятку.
LUNIN SAVE 🔥 pic.twitter.com/3ArJ7WEg13— SportsBoxingUA (@sports_ua) June 12, 2020
Таким образом, Лунин провел вторую игру на ноль.
В итоге, украинский голкипер был признан лучшим игроком матча.
Отметим, клуб из столицы провинции Астурия борется в Сегунде за выживание, опережая "Депортиво" за спасительное 19-е место лишь по дополнительным показателям.
Обзор матча - на официальном сайте Ла Лиги.