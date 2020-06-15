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Лунин блистал в матче Сегунды

"Реал" должен серьезно задуматься над возвращением украинца из аренды.

Андрей Лунин
Фото: EPA/UPG
Андрей Лунин

21-летний украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, выступающий до конца сезона за одноклубников из Овьедо на правах аренды, блистательно отыграл матч 32-го тура Сегунды против "Понферрадины" (0:0).

Андрей несколько раз реально выручил свою команду. А на 74-й минуте вытащил мертвый мяч, летевший в дальнюю девятку.

Таким образом, Лунин провел вторую игру на ноль.

В итоге, украинский голкипер был признан лучшим игроком матча. 

Отметим, клуб из столицы провинции Астурия борется в Сегунде за выживание, опережая "Депортиво" за спасительное 19-е место лишь по дополнительным показателям.

Обзор матча - на официальном сайте Ла Лиги.

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