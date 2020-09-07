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Збірна України декласована збірною Іспанії в матчі Ліги націй

Наша команда опустилася на друге місце групи А4.

Збірна Іспанії
Фото: EPA/UPG
Збірна Іспанії

У Лізі націй відбувся другий тур у групі А4.

Збірна України грала в Мадриді проти команди Іспанії і, не вчинивши гідного опору, розгромно поступилася - 0:4.

Тренерський штаб Андрія Шевченка спробує відповісти на питання "що це було?", адже вже 10 жовтня збірна України в Києві в рамках третього туру приймає ще одного ексчемпіона світу - збірну Німеччини.

Після двох турів іспанці очолили групу (4 очки), на 1 очко відстає наша збірна, бундестім після виїзної нічиєї зі Швейцарією (1:1) займає третє місце (2 очки) і замикають квартет швейцарці (1 очко).

Highlights матчу Іспанія - Україна - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

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