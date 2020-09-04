Напередодні стартував другий розіграш Ліги націй.
Збірна України свій перший матч проводила у Львові проти національної команди Швейцарії.
Наполегливий матч проти непростого суперника завершився перемогою українців - 2:1.
Перша половина першого тайму була повністю за господарями. Гол Андрія Ярмоленка на 14-й хвилині і ще ряд гольових моментів, включаючи удар в штангу від Руслана Малиновського, лише підтверджують цей висновок.
Надалі підопічним Володимира Петковича вдалося погасити атакуючий запал українців і самим налагодити взаємодію попереду.
Як підсумок, гол Харіса Сеферовича в ендшпілі першого тайму - 1:1.
Реальний момент вперше в матчі вийти вперед мали швейцарці на 55-й хвилині, коли Рубен Варгас з п'яти метрів головою відправив м'яч у штангу.
Після цього моменту гра гостей стала поступово згасати.
Вивів українців вперед блискучий гол Олександра Зінченка. Гравець "Манчестера Сіті" фірмовим черпачком з кута штрафної відправив м'яч за комірець Яну Зоммеру в дальню дев'ятку - 2:1.
Highlights матчу Україна - Швейцарія - на сайті офіційного мовника Ліги націй.
У другому поєдинку групи А4 в Штутгарті зустрічалися європейські важковаговики - збірні Німеччини та Іспанії.
Німці виглядали краще. Забивши гол у дебюті другого тайму (Тімо Вернер), підопічні Йоахима Льова свідомо віддали ініціативу, але іспанці нічого з цією ініціативою не могли вдіяти - гольові моменти виникали біля воріт Давида де Хеа.
Лише на 90+6 хвилині підопічним Луїса Енріке вдалося рахунок зрівняти - 1:1.
Обзор поєдинку Німеччина - Іспанія - на сайті офіційного мовника Ліги націй.
Завдяки голу Хосе Гайя збірна України вийшла в одноосібні лідери групи.
6 вересня українці мають важкий поєдинок в Мадриді проти "Фурії Роха", а німці вирушать до Швейцарії.