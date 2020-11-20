Перед матчем 10-го туру УПЛ "Динамо" втратило 15 футболістів

Вже сьогодні матчем "Рух" - "Маріуполь" стартує 10-й тур Української Прем'єр-ліги.

Основні матчі будуть зіграні завтра. Зокрема, лідер чемпіонату "Динамо" зіграє на виїзді проти "Інгульця".

Напередодні цього поєдинку київський клуб позбувся 15-ти гравців.

До травмованих Микиті Бурді, Олександру Тимчику, Володимиру Костевичу додалися Назарій Русин (операція на ключиці) і Томаш Кендзьора (травма голеностопа в матчі збірної Польщі), повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновного періоду після перенесеного коронавіруса для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Ледньов, Артем Шабанов та Олександр Андрієвський.