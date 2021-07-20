Імператор Японії відвідає церемонію відкриття Олімпіади в Токіо

Він буде без дружини через обмеження на кількість глядачів у рамках боротьби з коронавірусом.

Імператор Японії Нарухіто відвідає церемонію відкриття Олімпійських ігор у Токіо, яка пройде 23 липня, інформує агентство Kyodo.

При цьому наголошено, що він буде без дружини через обмеження на кількість глядачів у рамках боротьби з коронавірусом.

Церемонію відкриття відвідають лише високі посадовці: члени делегацій, представники держав і спонсори.

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах напередодні церемонії відкриття буде удостоєний аудієнції в імператора. У день відкриття Нарухіто також прийме глав держав.

Зазначимо, що імператор Японії - формальний глава держави. В умовах конституційної монархії він виконує переважно представницькі функції.

Титул імператора передається по чоловічій лінії.

Нагадаємо, попередній імператор - Акіхіто - владарював з 7 січня 1989-го, а 30 квітня 2019 року зрікся престолу - і імператором став Нарухіто.

Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.