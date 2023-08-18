Казахстан розглядає можливість перенаправлення постачання нафти з порту Новоросійська до порту в Балтійському морі

Таке рішення Казахстан планує прийняти у разі погіршення безпекової ситуації в Чорному морі.

У разі погіршення ситуації в Чорному морі Казахстан розглядає можливість перенаправлення нафти, що транспортується, з порту Новоросійська в порт Усть-Луга в Балтійському морі.

Про це заявив заступник гендиректора "КазТрансОйл" з транспортування Ерік Сагієв, повідомляє російський Інтерфакс.

"Щодо Новоросійська нами розглядаються варіанти. У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо за напрямом порту Шесхаріс (порт у Новоросійську, - ред.), будуть перекинуті в порт Усть-Луга. Так ми плануємо", - сказав Сагієв.

Зазначається, що відвантаження нафти Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) тривало, але було встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.

Трубопровід КТК з'єднує нафтові родовища заходу Казахстану та російські родовища на шельфі Каспію з морським терміналом у Новоросійську. Його довжина становить 1511 км. Система є основним експортним маршрутом для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів Казахстану, що прокачуються трубопроводом.

У 2022 році трубопровід забезпечив транспортування та відвантаження на експорт 58,7 млн тонн нафти.

Нагадаємо, минулого тижня ГУР показало відео роботи надводного безпілотника. Закінчується відео фразою «Це наше море».

Тим часом очільник СБУ Василь Малюк розкрив деталі резонансних спецоперацій СБУ: Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG" - власна розробка спецслужби.

Зазначимо, раніше СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Він базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.