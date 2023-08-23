Головне за день. Середа, 23 серпня

Влучання "шахеда" в школу в Ромнах, 16 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, засідання Кримської платформи, ймовірна загибель Пригожина, жахлива ДТП на Вінниччині. Яким запам’ятається 546-й день повномасштабної війни.

Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад.

Будівля закладу повністю зруйнована. За даними Нацполіції, кількість жертв зросла до 4. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.

Операція з розбору завалів завершена.

Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.

На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце.

13 тисяч тонн зерна знищено Росією в результаті атаки шахедів на порт Ізмаїл, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Чергова атака росії на порти Дунаю. 13 тис тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахедів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії”, - написав Кубраков.

Він зазначив, що Росія системно б’є по зерновим ємностям і складам для зупинки агроекспорту. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені і 35 тис тонн знищеного там зерна.

Сьогодні вже 8-ма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищенно 270 тис тонн зерна.

Сьогодні у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795.

За даними авіакомпанії, на борту літака перебували Євген Пригожин і Дмитро Уткін - очільники ПВК "Вагнера".

Про це повідомила пресслужба Росавіації.

Зазначається, що крім Пригожина та Уткіна, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті відбулись 16 бойових зіткнень.

Упродовж доби Росія завдала по Україні 9 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління росіян, 10 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 серпня – в нашій новині.

Бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області.

"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!", - йдеться в повідомленні пресслужби бригади у фейсбуці.

Згодом відео з українським прапором з'явилося у телеграм-каналі Головнокомандувача Залужного.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

Президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

Про це він заявив, виступаючи в середу, 23 серпня, на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві.

"Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросто. Це важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій Кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам", - зазначив він.

За його словами, "українські сили рухаються вперед. І це найголовніше. Ми рухаємося, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів із Криму".

Докладніше – в новині.

На Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей.

Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 (!) його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!