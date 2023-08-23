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Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумщини, загинули чотири людини

Ще чотири людини отримали поранення.

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумщини, загинули чотири людини
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 23 серпня, російських обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Путивльська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня 23 серпня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 120 вибухів.

По Роменській громаді росіяни завдали удару БпЛа типу “Шахед” по приміщенню навчального закладу в м. Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та з АГС.

По Зноб-Новгородській, Новослобідській, Свеській, та Путивльській громадам ворог бив з мінометів.

Крім того, по Великописарівській та Краснопільській громадам окупанти били з артилерії та мінометів, а по Білопільській -  з мінометів та РСЗВ.

Також по Хотінській громаді били з мінометів та скинули з БпЛА коптерного типу ВОГ.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу жертв немає.

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