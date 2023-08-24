Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
На Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький
На Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Тисячі порізів
Тисячі порізів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Не забуваймо, що цей шлях окроплений кров’ю Героїв", – голова СБУ привітав українців із Днем Незалеженості

"Кожен українець розуміє, що тільки Перемога збереже Незалежність".

"Не забуваймо, що цей шлях окроплений кров’ю Героїв", – голова СБУ привітав українців із Днем Незалеженості
Василь Малюк
Фото: СБУ

Голов Служби безпеки Василь Малюк привітав українців із Днем Незалежності.

Привітання опубліковане в Telegram.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю Незалежності України. І сьогодні - рівно півтора року, як ми стримуємо чергову хвилю російської навали на нашу землю. Під час повномасштабної війни Незалежність набула нових сенсів. Вона стала не лише уособленням нашого права на життя і свободу, а й символом героїзму та подвигу", - сказав Малюк.

"Кожен українець розуміє, що тільки Перемога збереже Незалежність. Тому найкращі сини й доньки країни зі зброєю в руках відстоюють наше віковічне право бути вільними та нескореними", - додав він.

Малюк зазначив, що СБУ з перших днів повномасштабної війни знаходиться на передовій боротьби з російськими окупантами.

"Наші спецпризначенці нищать ворога у найгарячіших точках війни. Співробітники Служби знешкоджують зрадників, шпигунів і диверсантів. СБУ проводить унікальні спецоперації та наближає день, коли прозвучать заповітні для всіх українців слова: «Ворога знищено, Україна перемогла». Не забуваймо, що цей шлях окроплений кров’ю Героїв, котрі віддали своє життя за Батьківщину. Серед них - і наші побратими, яких ми завжди пам’ятатимемо. Їхній подвиг дає наснагу битися й нищити ворога далі", - наголосив голова СБУ.

"Ми вистоїмо, бо захищаємо рідну землю. І це розуміє весь цивілізований світ! Ми виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу, бо за нами — тисячолітня історія боротьби наших предків, славних лицарів козацької доби. Ми переможемо, адже на нашому боці правда! Незалежність була, є і буде! Тому що це складова того генетичного коду, який єднає українців у незламну націю. Захищаємо Україну разом! Слава Україні!", - додав він.

Нагадаємо, раніше українців привітав президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies