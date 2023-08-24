Голов Служби безпеки Василь Малюк привітав українців із Днем Незалежності.

Привітання опубліковане в Telegram.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю Незалежності України. І сьогодні - рівно півтора року, як ми стримуємо чергову хвилю російської навали на нашу землю. Під час повномасштабної війни Незалежність набула нових сенсів. Вона стала не лише уособленням нашого права на життя і свободу, а й символом героїзму та подвигу", - сказав Малюк.

"Кожен українець розуміє, що тільки Перемога збереже Незалежність. Тому найкращі сини й доньки країни зі зброєю в руках відстоюють наше віковічне право бути вільними та нескореними", - додав він.

Малюк зазначив, що СБУ з перших днів повномасштабної війни знаходиться на передовій боротьби з російськими окупантами.

"Наші спецпризначенці нищать ворога у найгарячіших точках війни. Співробітники Служби знешкоджують зрадників, шпигунів і диверсантів. СБУ проводить унікальні спецоперації та наближає день, коли прозвучать заповітні для всіх українців слова: «Ворога знищено, Україна перемогла». Не забуваймо, що цей шлях окроплений кров’ю Героїв, котрі віддали своє життя за Батьківщину. Серед них - і наші побратими, яких ми завжди пам’ятатимемо. Їхній подвиг дає наснагу битися й нищити ворога далі", - наголосив голова СБУ.

"Ми вистоїмо, бо захищаємо рідну землю. І це розуміє весь цивілізований світ! Ми виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу, бо за нами — тисячолітня історія боротьби наших предків, славних лицарів козацької доби. Ми переможемо, адже на нашому боці правда! Незалежність була, є і буде! Тому що це складова того генетичного коду, який єднає українців у незламну націю. Захищаємо Україну разом! Слава Україні!", - додав він.

Нагадаємо, раніше українців привітав президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.