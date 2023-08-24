У День Незалежності України Дніпро доправив бійцям Сил оборони та деокупованим містам 80 авто швидкої допомоги. Це – повністю укомплектовані машини різних категорій, серед яки є реанімобілі.

Про це повідомила міська рада Дніпра.

Мер міста Борис Філатов закликав інші спроможні міста наслідувати такий приклад і також посилити свою ресурсну допомогу тим, кому вона зараз найбільш потрібна.

"Думаю, що в історії сучасної України не було такого, щоб територіальна громада відмовилася від експлуатації 80 автівок і передала їх або іншим територіальним громадам, або для потреб оборонців. Ми співпрацюємо з Сухопутними військами, бригадами та окремими територіальними громадами. Якщо буде потреба – готові співпрацювати з усіма, хто до нас звернеться", – сказав він.

Надані Дніпром "швидкі" підходять як для евакуації поранених, так і для повсякденної роботи медиків. Усередині тут сучасне обладнання провідних виробників Німеччини, США, Швеції, Італії та Японії. Це – сумки для надання першої допомоги, ноші, розраховані на вагу до 250 кг, а також дефібрилятори, електрокардіографи та інше приладдя.

Машини розподілено серед близько 20 військових частин, а також деокупованих міст – зокрема, Херсона.

Нагадаємо, в бережні Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги.

У лютому Міністерство охорони здоров’я України отримало 50 автомобілів швидкої допомоги у межах ініціативи “Рятуємо життя”. Тоді повідомлялося, що за час вторгнення окупанти пошкодили і знищили 649 "швидких".