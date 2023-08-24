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Росіяни проводять обшуки у кримських татар в Криму, – Чубаров

Голова Меджлісу вважає це помстою окупантів за третій саміт Кримської платформи та власний страх перед неминучим визволенням Криму.

Росіяни проводять обшуки у кримських татар в Криму, – Чубаров
Обшук. Крим (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В тимчасово окупованому Криму з 4 години ранку російські силовики вриваються з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

Про це повідомив у Telegram голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Відомо, що обшуки зараз відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова", – написав він.

Чубаров зауважив, що це – помста окупантів за третій саміт Кримської платформи та власний страх перед неминучим визволенням Криму.

Нагадаємо, в липні російські силовики влаштували у Сімферополі масові затримання кримських татар біля будівлі так званого Верховного суду. Туди люди прийшли підтримати першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та активістів Асана й Азіза Ахтемових – їх судять незаконно у сфабрикованій "справі диверсантів".

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