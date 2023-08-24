В херсонському мікрорайоні Корабел відновлено цілодобове водопостачання

Також у Херсоні продовжують ремонтувати електропостачання.

В Херсоні, в мікрорайоні Корабел, відновлено цілодобове водопостачання.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Це стало можливим після відновлення електропостачання водопровідної насосної станції”, - повідомив Мрочко.

Він додав, що наразі водопостачання у мікрорайоні Острів буде цілодобове з подальшим продовженням обеззаражування та доведення до санітарних норм води.

Також у Херсоні продовжують ремонтувати світлопостачання.

Нагадаємо, вчора близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі.