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Буданов вважає, що деокупація Криму без бойових дій неможлива

Зараз українські сили можуть дістати ворога в будь-якій точці окупованої АРК. 

Буданов вважає, що деокупація Криму без бойових дій неможлива
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що для деокупації Криму є багато варіантів, але без бойових дій вона неможлива. 

Українські сили зараз мають здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК, розповів він у інтервʼю "Радіо Свобода". Буданов наголосив, що Україна може дістати ворога в Криму абослютно в будь-якій точці. 

Тим мешканцям Криму, які чекають на повернення України, слід готуватися та допомагати розвідувальним органам.

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", – сказав він.

У грудні Буданов говорив, що Крим буде повернуто і силою, і дипломатією. Але наші підрозділи "зайдуть туди зі зброєю в руках". 

Повідомити про російську техніку на своїй території мешканці Криму можуть в чат-бот. Це, як говорили в ГУР, може пришвидшити деокупацію АРК. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обмінювати Крим на членство в будь-яких союзах. 

Вибухи на ворожих обʼєктах на території захопленого з 2014 року лунають дедалі частіше. Зокрема, учора ГУР підтвердило знищення там комплексу С-400 і ураження комплексу "Бастіон". 

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