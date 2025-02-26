На Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення світла через обстріли Росії

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів енергооб’єктів

Про це повідомляє Укренерго.

"Ремонтні роботи у вказаних регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів", – йдеться у дописі.

Раніше енергохолдинг ДТЕК, повідомив, що російські військові 26 лютого атакували енергетичний обʼєкт у Дніпропетровській області. Загалом уночі сили Протиповітряної оборони збили 110 запущених Росією безпілотників зі 177.

Напередодні "Укренерго" попереджало, що для промисловості та бізнесу у середу будуть діяти заходи обмеження потужності з 16 по 19 вечора.