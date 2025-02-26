На Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення світла через обстріли Росії

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів енергооб’єктів
Про це повідомляє Укренерго.
"Ремонтні роботи у вказаних регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів", – йдеться у дописі.
Раніше енергохолдинг ДТЕК, повідомив, що російські військові 26 лютого атакували енергетичний обʼєкт у Дніпропетровській області. Загалом уночі сили Протиповітряної оборони збили 110 запущених Росією безпілотників зі 177.
Напередодні "Укренерго" попереджало, що для промисловості та бізнесу у середу будуть діяти заходи обмеження потужності з 16 по 19 вечора.
- За даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала більше тисячі ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури, лише 2024 року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.
- За три роки повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.