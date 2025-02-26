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На Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення світла через обстріли Росії

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

На Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення світла через обстріли Росії
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Укренерго

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів енергооб’єктів

Про це повідомляє Укренерго

"Ремонтні роботи у вказаних регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів", – йдеться у дописі.

Раніше енергохолдинг ДТЕК, повідомив, що російські військові 26 лютого атакували енергетичний обʼєкт у Дніпропетровській області. Загалом уночі сили Протиповітряної оборони збили 110 запущених Росією безпілотників зі 177. 

Напередодні "Укренерго" попереджало, що для промисловості та бізнесу у середу будуть діяти заходи обмеження потужності з 16 по 19 вечора.

  • За даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала більше тисячі ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури, лише 2024 року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.
  • За три роки повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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