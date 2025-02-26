Загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 4 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 18 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Красноторці та Ямполі. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 лютого.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 8 будинків, у Покровську – 4.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади загинула людина. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 21 будинок. У Слов'янську пошкоджено 18 будинків. У Красноторці Краматорської громади 1 людина загинула і 16 поранено. В Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 18 приватних будинків, 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, 5 ліній електропередач, 3 газогони, 2 інфраструктурні об'єкти, 2 зупинки транспорту, 8 гаражів і автівку; у Стінках пошкоджено 6 приватних будинків; у Віролюбівці пошкоджено адмінбудівлю; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 – у Миколаївці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора.