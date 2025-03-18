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Гарвард розширив програму безкоштовного навчання для малозабезпечених студентів

В університеті знайшли спосіб боротися з утисками програм різноманіття та інклюзивності.

Гарвард розширив програму безкоштовного навчання для малозабезпечених студентів
Гарвард
Фото: Harvard University

Гарвардський університет заявив про можливість безкоштовного навчання для студентів, родини яких мають річний дохід менший за 200 тисяч доларів.

Як пише Reuters, таким чином один із найбільш престижних вищих навчальних закладів США суттєво розширив програму доступу до малозабезпечених: раніше претендувати на безкоштовне здобуття освіти могли ті, чиї родини отримують менше 85 тисяч доларів на рік.   

Рік навчання в Гарварді на загальних підставах, включно з платою за харчування та розміщення у гуртожитку, коштує близько 82 тисяч доларів. 

Зміну правил фінансової доступності пов'язують з боротьбою адміністрації президента США Дональда Трампа проти політики різноманіття та інклюзивності. У Гарварді очікують, що за рахунок  доступу до безкоштовного навчання зможуть отримати "розширений спектр походження, досвіду та поглядів серед студентства".  

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