Євросоюз оголосив про виділення на потреби Сирії та регіону 2,5 млрд євро

Ці гроші підуть також на вирішення нагальних гуманітарних потреб в громадах у Йорданії, Лівані, Іраку й Туреччині, які приймають сирійських біженців.

Євросоюз буде підтримувати інклюзивний та мирний перехідний процес у Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС виділяє близько 2,5 мільярда євро на 2025 та 2026 роки.

Це фінансування буде також спрямоване на вирішення нагальних гуманітарних потреб як у Сирії, так і в громадах у Йорданії, Лівані, Іраку й Туреччині, які приймають сирійських біженців.

Євросоюз збільшив допомогу населенню Сирії та біженцям з цієї країни на 2025 рік з 560 млн до 720,5 млн євро.

Ще 600 млн євро будуть спрямовані на підтримку 2026 року сирійських біженців у Лівані, Йорданії та Іраку. Туреччина для підтримки біженців та приймаючих громад отримає 1,1 млрд євро.

“Попереду ще довгий шлях до примирення й відновлення, але вперше за десятиліття сподівання Сирії можуть перетворитися на реальність. Сирія може стати країною, де кожен зможе висловити свою думку. З рівними правами та представництвом для всіх – чоловіків і жінок, незалежно від віри, етнічної приналежності або ідеології. Країною, де немає місця для насильства на релігійному ґрунті. Таке майбутнє Сирії мають будувати всі сирійці”, - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.