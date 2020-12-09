​Бутусов просить Раду заслухати його та міністра оборони Тарана про ситуацію в армії

Журналіст досі не отримав від Міноборони інформації про призначення на посаду, яку йому запропонували.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, якому запропонували посаду в Міністерстві оборони, повідомив, що досі не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і просить Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановні друзі, відповідаю на ваші численні запитання з приводу пропозиції Міністерства оборони. На жаль, після вчорашньої термінової пропозиції прийняти мене на роботу, після публікації моєї програми, Міністерство оборони... перестало виходити на зв'язок. Вчора я їм був терміново потрібен, а сьогодні на фейсбук-сторінці МО про надання мені посади немає ніяких повідомлень. Тобто вчора ситуація була критичною, і вони самі визнали свою нездатність без мене навести порядок в управлінні міністерством, а сьогодні ці проблеми Міноборони вже не цікавлять", - написав Бутусов.

На його думку, ця ситуація має стати приводом для парламенту звернути увагу на провали в роботі Міноборони.

"Сподіваюся, міністр оборони Андрій Таран розуміє, що таке дивне мовчання представляє ситуацію і його самого у досить скандальному вигляді. Навіщо ж ви так екстрено запрошували людину на роботу, якщо ви насправді нікуди не поспішайте і навіть не приймаєте для бесіди? Невже для вас проблеми оборони країни - це просто дешевий піар і гра слів? Невже підняті мною в програмі дій питання для Міноборони не актуальні? Невже Міноборони байдуже до проблем армії, адже я саме про це пишу?", - питає журналіст.

Бутусов наголосив, що ситуація в Міноборони є критичною і звернувся до Верховної Ради і Уряду. Він закликав терміново розглянути у парламенті його програму, а також заслухати міністра Тарана і дати публічну оцінку його роботі.

Також Бутусов вимагає запросити його та міністра оборони на комітет з оборони і нацбезпеки для доповіді про реальні проблеми Міноборони і програму вирішення проблем.

Третьою вимогою він назвав підтримання його призначення на посаду, якадозволить вирішити ті проблеми в армії, про рішення яких журналіст багато разів писав.

Нагадаємо, Міністерство оборони запропонувало Бутусову "зайняти одну з міністерських посад". Журналіст пов’язузав пропозицію зі своїми публікаціями про проблеми в керуванні оборонної сфери, а також з обговоренням 7 грудня на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки справи про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК "Вагнера".

Бутусов заявив, що прийняв пропозицію Мініоборони і "готовий навести порядок".