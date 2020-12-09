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Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка

Резніченко на співбесіді назвав три головні виклики. 

Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Валентин Резніченко

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня погодив звільнення голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка та призначення замість нього Валентина Резніченка, який вже займав цю посаду в 2015-2019 роках.

Резніченко виступав перед міністрами за допомогою відеозв'язку. Він зазначив, що має близько 20 років управлінського досвіду. 

"Я розумію цей регіон, це моя рідна область. Першочергові кроки – згуртування нової облради для прийняття обласного бюджету, боротьба з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат", – повідомив він. 

Нагадаємо, що Резніченко був призначений главою Дніпропетровської ОДА президентом Петром Порошенком. Він замінив на цій посаді Ігоря Коломойського, которого Порошенко звільнив через рік після призначення.

У вересні 2020 звільнений указом президента Володимира Зеленського очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко приєднався до партії "Пропозиція", відомої також як "партія мерів". 

Валентин Резніченко був першим номером у списку від партії в Дніпропетровську обласну раду. 

33-річний Олександр Бондаренко перебував на посаді з червня 2019 року. До призначення на держслужбу був менеджером проєктів ТОВ VERDANI, старним менеджером проєктів ТОВ Uniliver, виконавчим директором PIRANA, директором ТОВ "Сталі бізнес системи".

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