Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка

Резніченко на співбесіді назвав три головні виклики.

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня погодив звільнення голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка та призначення замість нього Валентина Резніченка, який вже займав цю посаду в 2015-2019 роках.

Резніченко виступав перед міністрами за допомогою відеозв'язку. Він зазначив, що має близько 20 років управлінського досвіду.

"Я розумію цей регіон, це моя рідна область. Першочергові кроки – згуртування нової облради для прийняття обласного бюджету, боротьба з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат", – повідомив він.

Нагадаємо, що Резніченко був призначений главою Дніпропетровської ОДА президентом Петром Порошенком. Він замінив на цій посаді Ігоря Коломойського, которого Порошенко звільнив через рік після призначення.

У вересні 2020 звільнений указом президента Володимира Зеленського очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко приєднався до партії "Пропозиція", відомої також як "партія мерів".

Валентин Резніченко був першим номером у списку від партії в Дніпропетровську обласну раду.

33-річний Олександр Бондаренко перебував на посаді з червня 2019 року. До призначення на держслужбу був менеджером проєктів ТОВ VERDANI, старним менеджером проєктів ТОВ Uniliver, виконавчим директором PIRANA, директором ТОВ "Сталі бізнес системи".